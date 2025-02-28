Kartal’da yüzler gülüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 3'te 3 yaparak çeyrek finale kalırken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in etkisi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında yeni transfer Keny Arroyo ve Rafa Silva'nın golleriyle kazanırken hücum hattında yükselen skor katkıları da dikkat çekti. Solskjaer yönetiminde tüm kulvarlarda 8 maça çıkan siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken Rafa Silva, Milot Rashica ve Arthur Masuaku'nun performansındaki yükselişe Arroyo'nun pozitif katkısı da eklendi. Genç yıldız adayı ikinci maçında golle tanışırken, Rafa Silva da Solskjaer döneminde 6 maçta 5 gol ve 4 asiste ulaşmış oldu. Rashica ise Norveçli teknik adamla 8 müsabakada 3 gol ve 4 asist üretti.