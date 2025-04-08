Kartal şükretti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. 15. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Ben Ouanes'in sol çaprazdan vuruşu Paulista'ya da çarparak kaleci Mert'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-0. 22'de Rafa Silva'nın penaltı noktası gerisinde kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş üst direkten döndü. 43'te Tayyip Talha'nın kaptırdığı topta Yasin Özcan araya girdi. Ancak Yasin, Tayyip Talha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, Tayyip Talha'ya sarı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Sağlam, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Tayyip Talha'yı oyundan attı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

TEMPO İYİCE YÜKSELDİ

İkinci yarıda iki ekip de çok sayıda pozisyona girdi. 53'te Ben Ouanes'in pasında Aytaç'ın plasesi üstten auta gitti. 61'de Masuaku'nun kullandığı kornerde ön direkte Chamberlain'in vuruşu az farkla auta çıktı. 68'de Aytaç'ın ceza sahası önünden şutu yandan auta gitti. 75'te Chamberlain'in pasında savunma arkasına sarkan Mustafa'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 86'da Gedson'un pasında Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Portekizli yıldızın şutunu kaleci Gianniotis kurtardı. 89'da Salih ceza sahasında Brekalo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. 90'da Gedson penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 90+2'de Cafu'nun sert şutunu Svensson çizgiden çıkardı ve maç 1-1 sona erdi.

CAN KELEŞ RAKİP OLDU

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan, kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olan Can Keleş, bugün siyah-beyazlı takıma karşı 11'de sahaya çıktı. Can, Beşiktaş formasını ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Hatayspor ve Adana Demirspor müsabakalarında toplam 89 dakika forma giyerken, lacivert-beyazlılarla ise 9 karşılaşmada 191 dakika mücadele etti.

CİRO IMMOBİLE 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Göztepe maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Süper Lig'de Kasımpaşa karşısına çıktı. Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok, savunmada ise Tayyip Talha yerine Gabriel Paulista oynadı. Solskjaer, bu maçta Rashica'yı kulübeye çekerken, Ciro Immobile'ye 11'de şans verdi.

EMİRHAN SAKATLANDI TAYYİP TALHA YİNE KIZARDI

BEŞIKTAŞ'IN dünkü maçta da sakatlık ve kırmızı kart kabusu peşini bırakmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elendikleri maçta Gabriel Paulista'nın sakatlanması ve Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart ile sarsılan siyah-beyazlılarda dün de savunmada Emirhan Topçu sakatlandı. 17'de Emirhan'ın yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha ise 44'te yaptığı sert faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını yine 10 kişi bıraktı