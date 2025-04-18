Beşiktaş’ta yaprak dökümü

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon istediğini elde edemeyen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ameliyat teşhisi koyduğu siyah-beyazlı ekipte çok sayıda ayrılık yaşanacak. Norveçli teknik adam Solskjaer, Başakşehir karşısında kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada; "Bu takıma ilaç fayda etmez. Ameliyat gerekiyor" demişti.

KADRO YENİLENECEK

Bu doğrultuda belirlenen oyuncularla sezon sonu yolların ayrılacağı ifade ediliyor. Solskjaer'in kaleci Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario ve yıldız golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırması bekleniyor.

KARA KARTAL'DA KONGRE 11 MAYIS'TA

MAYIS ayında olağan genel kurula gidecek Beşiktaş'ta seçim tarihi de netlik kazandı. Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs 2025'te seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek. Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı seçimde yeniden aday olacak. Siyah-beyazlılarda şu anda mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor. Beşiktaş'ta son kongre 29 Aralık 2024'te 13 bini aşkın oy kullanımı gerçekleşmiş Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan seçilmişti. Siyahbeyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmıştı. Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.