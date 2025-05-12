Kartal hata yapmadı

TRENDYOL Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, dün evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 29'da soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın tek vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 44'te Mustafa'nın yerden sert ortasına Rashica'nın dokunuşu ağlara gitti: 2-0. 45+8'de soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu takip eden Arda Okan, boş kaleye golü attı ve ilk yarı 2-1 bitti. 62'de ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Immobile düzgün bir vuruşla ağları buldu: 3-1. 83'te ani gelişen atakta Rafa Silva'nın pasında sol tarafta Joao Mario'nun plasesi köşeden ağlara gitti: 4-1. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç bu skorla bitti.

ADALI'YA GÜVENOYU

BEŞİKTAŞ'IN olağan seçimli genel kurulu dün yapıldı. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yarıştığı seçimde iİlk sandıklardan itibaren farkı açan Adalı 4648 oy alırken, Aksoy ise 447 oy aldı. Böylece Serdal Adalı bir dönem daha başkanlık için güvenoyu almış oldu. Adalı 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.