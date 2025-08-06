Kara Kartal atağa kalktı

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Siyah-beyazlılar, Valencia'nın 27 yaşındaki ön liberosu Pepelu için resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcu için İspanyol ekibine 10 milyon Euro önerdi. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Valencia Pepelu'yu kadrosunda tutmak istiyor. Bu arada Beşiktaş Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için görüşmeleri sürüyor.

PRENSİPTE TAMAM

Tuttosport'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi. Transferdeki tek pürüz; Inter'in, Beşiktaş'ın önerdiği kiralık formülüne sıcak bakmaması olarak ifade edildi.