Kartal şov yaptı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla deplasmanda karşılaştı. 8. dakikada ceza alanı önünde hareketlenen Silva'nın şık pasında topa buluşan Mario'nun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. 14'te Svensson'un ortaladığı topu kaleci Anang sektirince müsait pozisyondaki Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 23. dakikada Mario'nun şık pasıyla hareketlenen Abraham topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu: 3-0. 41'de Abraham ceza sahasında Lennon'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 43'te İngiliz yıldız penaltıdan 3. golünü kaydederek skoru 4-0 yaptı.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜLER

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 49'da McClelland'ın uzun pasına hareketlenen Power, sol kanattan topu sürüp plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-4. 54'te sağ kanattan yerden yapılan ortada Melia'nın plasesini kaleci Mert ayaklarıyla çeldi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş daha kontrollü bir oyunu tercih etti. 87'de Arroyo'nun pasında Kartal'ın ceza sahası önünden plasesi üstten auta çıktı. Maç 1-4 sona erdi. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos perşembe günü 21.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.

ORKUN İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallaght Stadı'daki müsabakada Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü'ye tekrar ilk 11'de şans verdi. Orkun, Shakhtar ile oynanan ilk maçta 11'de başlamış ve 60. dakikada yerini Muçi'ye bırakmıştı. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin'e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek'i görevlendirdi. Solskjaer kalede Mert Günok'a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu ve Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü'nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Arroyo, Kartal Kayra, Necip, Tayyip Talha, Al-Musrati, Tayfur ve Emrecan ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

BEŞİKTAŞLI futbolcular, dünkü St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. Çok uzun süredir İsrail'in insanlık dışı ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyahbeyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun", arkasında ise "Yeter Artık" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.