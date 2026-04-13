Kartal’da Onana yol ayrımında

Beşiktaş'ta bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlılar geldiği günden bu yana kiralık olarak gönderilen Jean Onana, kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Beşiktaş'ın da bu talebe olumlu baktığı vurgulandı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kulüp yönetimi, Jean Onana'nın ayrılığına izin verdi. Sezon başında Serie A temsilcisi Genoa'ya kiralanan Kamerunlu futbolcu, İtalya'da da adeta kulübeye hapsoldu. 26 yaşındaki futbolcuya Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den birçok takımın talip olduğu gelen haberler arasında. Siyahbeyazlı formayla sadece 16 maça çıkabilen Onana, 1 kez gol pası verdi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun değeri ise 1.3 milyon Euro.