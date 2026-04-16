Beşiktaş yine Asya pazarında

Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen Kaoru Mitoma konusunda temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Brighton forması giyen Japon sol kanat oyuncusunun İngiliz ekibiyle mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Brighton onu bu yaz satamazsa, oyuncu önümüzdeki sezonun ardından bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Beşiktaş'ın da bu kozu kullandığı öğrenildi. Transferin 10-15 milyon Euro seviyelerinde bitirilmesi planlanıyor. Japonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kaoru Mitoma, bu sezon bazı sakatlık sorunları yaşamıştı.

ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK

1.78 boyundaki futbolcu, Premier Lig'de 21 maça çıktı. Sahada 1.437 dakika kaldı. 2 gol ve 1 asist üretti. Kaoru Mitoma, daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Kartal bu transferi bitirebilirse, Uzak Doğu pazarındaki etkinliğini de artıracak.

KARTAL KAYRA AMELİYAT OLDU!

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat olduğunu duyurdu. Sakatlığı sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Kartal Kayra Yılmaz, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında başlanması planlanmıştır." edildi.