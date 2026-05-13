Kartal’da Adalı gözünü kararttı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde önemli hamleler yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, büyük önem verdiği Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Beşiktaş'ta lig serüveni de istenildiği gibi gitmedi ve siyahbeyazlılar, ligde 4. sırada kaldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, artan tepkilerin de ardından yaz transfer döneminde önemli hamlelerle bu eleştirileri azaltmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Adalı, uzun süredir gündemde yer alan yıldız kanat oyuncusu transferini bu yaz tamamlamak istiyor. Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüp devam kararı alması ve ardından transferde gaza basması bekleniyor.