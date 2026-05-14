Beşiktaş’tan Raphael Guerreiro atağı

Beşiktaş transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Gelecek sezon güçlü bir kadro kuracak siyah-beyazlılar sol bek için takviye yapacak. Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro'yu listesine ekleyen siyah beyazlılar, hızlıca harekete geçecek.

Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki Portekizli sol beke bonservis ödenmeyecek olmasından dolayı ilk olarak bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli futbolcuyla temaslar başlayacak. Yıldız isme birçok teklif var. Bayern Münih'te 3 senedir forma giyen ve önemli başarılar kazanan Guerreiro'ya ABD ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geldi. Ancak Portekizli yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini iletti. Şu aşamada Guerreiro'yu ülkesi Portekiz'den Benfica da yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın 2026 Dünya Kupası başlamadan önce 32 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Raphael Guerreiro'nun cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki Köln maçıyla Bayern'e veda etmesi bekleniyor.