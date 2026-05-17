Beşiktaş’ın tadı yok

Trendyol Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, bu başarının ardından adeta derin bir sessizliğe ve istikrarsızlığa büründü. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk kupasını kaldırdığı o tarihten bu yana geçen 5 sezonda zirve yarışının tamamen uzağında kaldı. Sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Kara Kartal, sezon hedefi olarak belirlediği Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti. Başarının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda ligi ancak 59 puanla 6. sırada tamamlayabildi. 2022- 2023 sezonunu 78 puanla 3. sırada bitiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda ise 56 puanla 6. sırada yer aldı. 2024-2025 sezonunda 62 puanla ligi 4. sırada noktalayan Beşiktaş, son 5 yılda şampiyonluk yarışının ana aktörleri arasında olamadı.

OH, DÜNYA KUPASI KADROSUNA SEÇİLDİ

Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi. Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. Beşiktaş formasını terleten Hyeongyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu