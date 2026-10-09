Kara kartal’da Orkun belirsizliği

BEŞİKTAŞ'TA milli ara sonrası oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi Orkun Kökçü belirsizliği yaşanıyor. Sakatlığı bulunan milli futbolcunun mücadelede forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Siyah-beyazlılarda Orkun'un Kocaelispor karşısında forma giyememesi halinde Fabio Miretti'nin görev yapması bekleniyor. Teknik heyet, milli oyuncunun durumunu yakından takip ederken, kararın maç saatine doğru netleşmesi bekleniyor. Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlıkla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Milli futbolcunun Beşiktaş'ta son iki karşılaşmaya ağrı kesici iğneyle çıktığı, milli takım kampında ise kendi talebine rağmen iğnesiz oynadığı belirtildi. İtalya karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Orkun'un bu nedenle ağrılarının arttığı ifade edildi. Milli futbolcunun, herhangi bir antrenmana çıkmadan İtalya karşılaşmasında görev almasının da sakatlık sürecini etkilediği kaydedildi.