Kara kartal istediğini aldı

TRENDYOL Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak Kocaelispor karşısında hücumda etkili bir görüntü sergiledi. Rakip yarı sahada baskısını hissettiren siyah-beyazlılar, geliştirdiği ataklarla savunmayı zorladı ve bulduğu fırsatlarla skor üstünlüğünü yakaladı.
AVANTAJINI KORUMAYI BİLDİ
KOCAELİSPOR ise zaman zaman hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışsa da oyunun genelinde rakibinin gerisinde kaldı. Direkten dönen topla gole yaklaşan konuk ekip, skor üretmeyi başarsa da Beşiktaş'ın baskısını kırmakta zorlandı. İlk yarı sonunda siyah-beyazlılar, sergilediği baskın oyunla soyunma odasına avantajlı girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda rakitopa sahip olma üstünlüğünü büyük ölçüde korusa da hücumdaki etkinliğini ilk yarıya kıyasla kaybetti. Kocaelispor ise daha tehlikeli ataklar geliştirerek rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Konuk ekip, özellikle bulduğu net pozisyonlarla beraberlik için baskısını artırsa da son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlılar zaman zaman etkili hücumlar gerçekleştirse de oyunun son bölümünde savunma güvenliğini ön planda tuttu. Kocaelispor'un çabası skoru değiştirmeye yetmezken Beşiktaş, ilk yarıda yakaladığı avantajı koruyarak sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı. Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.