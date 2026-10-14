Kartal istatistikte zirvede

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, 15 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunurken, dört büyük takım arasında birçok istatistikte ilk sırada yer alıyor. Kartal, topa sahip olma oranı (%62), pas isabet yüzdesi (%87,5), başarılı pas (466), hava topu kazanma yüzdesi (%54,5) ve maç başına korner (8,3) sayısında rakiplerinin önünde bulunuyor. Süper Lig'de iç sahada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan Beşiktaş, bu alanda Amedspor ile aynı başarıyı gösterdi. Siyahbeyazlılar, ligde kaydettiği 16 golün 12'sini taraftarı önünde attı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, topa sahip olma oranında yüzde 60'ın üzerine çıkarken maç başına 466 pas ortalaması yakaladı.

50'NİN ALTINA DÜŞMEDİ

BEŞİKTAŞ'IN topa sahip olma oranı, bu sezon ligde oynadığı hiçbir karşılaşmada yüzde 50'nin altına düşmedi. Siyah-beyazlılar ayrıca tüm maçlarında rakip kaleye en az 10 şut gönderdi. Kara Kartal'ın en fazla şut çektiği karşılaşmalar, 21'er denemeyle 3-0 kazanılan Erzurum ve 3-2 kaybedilen Amed maçları oldu. Kartal, Erzurumspor karşısında 626 başarılı pas yaparken yüzde 91 pas isabet oranına ulaştı.