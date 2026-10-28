Beşiktaş evinde durdurulamıyor

TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekerken bu süreçte siyah-beyazlı ekip sahasında Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Son olarak Başakşehir karşısında 2-0'lık galibiyete ulaşan Kara Kartal, böylece evindeki beş maçın tamamını kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada 89. dakikada fileleri havalandıran Beninli futbolcu, bu sezonki skor katkısını 9'a yükselterek kariyer rekoru kırdı. Beninli oyuncu 2022-2023 sezonunda Fransa'nın Niort takımında 8 gole doğrudan katkı sağlamıştı.