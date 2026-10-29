Kara Kartal’ın Raskin sevdası

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarla ilgili İskoç basınında yer alan transfer iddiası ise dikkat çekti.

HAREKETE GEÇECEK

BEŞİKTAŞ'IN yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Belçikalı orta saha oyuncusunun, siyah-beyazlıların transfer listesindeki yerini koruduğu belirtildi. Teknik direktör Italiano'nun, 25 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime özel talepte bulunduğu iddia edildi. Orta sahadaki alternatifleri artırmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmayı planladığı ifade edildi. Yaz döneminde da sonuçlanmayan girişimlerin yeniden gündeme gelmesi, siyahbeyazlı taraftarlar arasında heyecan yarattı.