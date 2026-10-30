Kartal’ın yeni hücum planı

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çift forvetli sistemi daha sık kullanabileceği gündeme geldi. Karşılaşmaya Dusan Vlahovic ile başlayan Italiano, 65. dakikada Ndidi'yi kenara alarak Oh'u oyuna sürdü. Bu hamlenin ardından hücumda daha etkili olan siyahbeyazlılar, 76. dakikada Oh'un golüyle öne geçti. Olaitan, 89. dakikada maçın skorunu belirledi. Beşiktaş'ın galibiyetinde çift forvet hamlesi belirleyici olurken, İtalyan teknik adamın maç sonrasındaki açıklamaları da öne çıkarıldı. Italiano'nun, "İki forvetle ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu da göstermiş olduk" sözlerinin ardından Vlahovic ve Oh'u birlikte kullanma seçeneği gündeme geldi. İtalyan çalıştırıcının bazı karşılaşmalara doğrudan 4-4-2 sistemiyle başlayabileceği değerlendirildi.

SON İSİM KISLYAK

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviye seviyesi için çalışmalara devam ediyor. Siyahbeyazlıların gündemindeki isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak oldu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği Newcastle United oyuncusu Joe Willock'un yanı sıra Rus futbolcunun da ciddi bir alternatif olarak değerlendrildiği ortaya çıktı.