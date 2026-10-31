Kara Kartal’ın Alman duvarı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ta sergilenen iyi performansın mimarlarından biri Alexander Nübel oldu. Kritik kurtarışlarıyla birçok maçta birçok kez takımının kalesini gole kapatan Alman file bekçisi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında Bayern Münih'ten kadroya katılan Nübel, hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla siyah-beyazlıların son yıllardaki kaleci başlangıçlarını geride bırakarak zirveye yerleşti. Beşiktaş'ın son yıllardaki kalecileriyle karşılaştırıldığında Nübel'in ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekiyor.

ALTI MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

13 karşılaşmada 11 gol yiyen ve 6 maçta kalesini gole kapatan Nübel, karşılaştırmadaki diğer kalecilere göre daha iyi bir başlangıç yaptı ve performansıyla güven verdi. Mert Günok 11 maçta 15 gol yerken kalesini 3 kez kapatmıştı. Ersin Destanoğlu 12 karşılaşmada rakiplere 19 kez geçit vermiş ve 2 maçta duvar örmüştü. Loris Karius ise 11 müsabakada topun 18 kez ağlara gitmesine engel olamamış ve 1 maçta gol yememişti.