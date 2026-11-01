Kara Kartal, Paşa karşısında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.

1 GALİBİYET ALDI

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti.