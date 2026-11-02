Kartal buz kesti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa karşısında büyük bir fırsatı tepti. Siyahbeyazlılar, iki farklı üstünlüğü yakaladığı mücadelede skoru koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galibiyete çok yaklaşan Kara Kartal, son bölümde yediği golle iki puan bıraktı. Karşılaşmaya istediği gibi başlayan Beşiktaş, 28. dakikada Trossard'ın golüyle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Vlahovic ile farkı ikiye çıkaran siyah-beyazlılar, maçı koparmak için önemli bir avantaj yakaladı. Ancak bu üstünlük Beşiktaş'a yetmedi. Kasımpaşa, 60. dakikada Winck ile farkı bire indirirken, 87. dakikada Lafferty'nin golüyle beraberliği yakaladı. İki farklı avantajın korunamaması Beşiktaş adına önemli bir kayıp oldu.

KASIMPAŞA PES ETMEDİ

Özellikle maçın son bölümünde savunmada yaşanan aksaklıklar, siyah-beyazlıların galibiyet hayallerini suya düşürdü. Kasımpaşa ise pes etmeyerek aldığı bir puanla mücadelesini ortaya koydu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a, Kasımpaşa ise 17'ye yükseltti. Kara Kartal, ligde gelecek hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ancak siyahbeyazlıları öncesinde zorlu bir Avrupa sınavı bekliyor. Beşiktaş, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında galibiyet arayacak. Celtic maçı öncesinde kaybedilen iki puan, Beşiktaş cephesinde moralleri bozdu.