Kara Kartal, zorlu virajda

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaşacak. Bugün akşam TSİ 23.00'te başlayacak mücadele Celtic Park'ta oynanacak ve Alman hakem Sascha Stegemann tarafından yönetilecek. Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa karşısında 2-0 önde olmasına rağmen son yarım saatte yediği gollerle 2-2 beraberlikle yetinen Beşiktaş, moral bulmak için Celtic karşısında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve averajla 8'inci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın rakibi Celtic ise henüz galibiyetle tanışamadığı Avrupa Ligi'nde, 3 maçta 3 mağlubiyetle puansız 4 takımdan biri konumunda.

ORKUN TAKIMA DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ'TA sakat futbolcuların birer birer iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Milli takımda sakatlandıktan sonra ligde Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde de Cyrstal Palace maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü dün itibarıyla takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Milli futbolcunun Celtic kadrosuna alınsa bile karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.