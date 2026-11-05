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Haberler Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde kritik gecede ilk 11’ler belli oldu: Beşiktaş’ın Celtic deplasmanındaki kozları sahada!

UEFA Avrupa Ligi’nde kritik gecede ilk 11’ler belli oldu: Beşiktaş’ın Celtic deplasmanındaki kozları sahada!

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, İskoçya’nın köklü ekibi Celtic’e konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların sahaya çıkacağı ilk 11 netleşti.

HABER MERKEZİ

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UEFA Avrupa Ligi’nde kritik gecede ilk 11’ler belli oldu: Beşiktaş’ın Celtic deplasmanındaki kozları sahada!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekibin İskoçya'daki zorlu mücadelede sahaya çıkacağı ilk 11'ler teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından açıklandı.

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İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Högh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Poku, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

ORKUN KÖKÇÜ YEDEK KULÜBESİNDE

Sakatlığını atlatarak kamp kadrosuna dahil edilen siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, maça yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktör Italiano'nun maçın gidişatına göre milli futbolcuya ikinci yarıda süre vermesi bekleniyor. Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki başarılı serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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