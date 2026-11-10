Beşiktaş derin bir nefes aldı

SON iki maçında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve karşılaşmalardan 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, G.Birliği'ni 3-0 yenerek derin bir nefes aldı. Hem Avrupa hem de lig maçlarına çok iyi bir oyun oynayarak başlayan Beşiktaş, iç sahada başarılı olurken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla hayal kırıklığı yaratmaya başlamıştı. Özellikle, Kasımpaşa ve Celtic karşısında, maçın son bölümlerinde rakiplerine teslim olan ve önde olmasına rağmen bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, camiasını da endişeye sürüklemeye başlayan bir sürece girmek üzereydi. Üstelik, Italiano'nun son iki maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinin, oyuna ve skora olumsuz yansıması da tartışmaların odağında yer alıyordu. Böyle bir ortamda çıkılan karşılaşmada, G.Birliği'ne karşı alınan 3-0'lık net galibiyet hem Italiano'ya hem futbolculara hem de yönetime derin bir nefes aldırdı. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada 3 puan alan siyah-beyazlılar, yarıştan kopmamak adına önemli bir galibiyet elde etti.