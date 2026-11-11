Beşiktaş’ta Diaz süprizi

BEŞİKTAŞ'TA devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların gündemine Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz'ın geldiği iddia edildi. Hücum hattının sağına üst düzey bir takviye yapmak isteyen yönetimin, 27 yaşındaki Faslı oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtildi. İspanyol ekibinin ilk 11'inde forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu için teknik heyetin de olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Öte yandan Beşiktaş'ta Leandro Trossard, sergilediği çok yönlü performansla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en önemli kozlarından biri haline geldi. Siyah-beyazlılarda gözler milli maç arası sonrası oynanacak Konyaspor maçına çevrilirken, kaptan Orkun Kökçü'nün cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması orta sahadaki tercihleri gündeme taşıdı. Gençlerbirliği karşısındaki performansıyla beğeni kazanan Trossard'ın, bu mücadelede 10 numara pozisyonunda görev alması bekleniyor. Celtic deplasmanında da oyun kurucu rolünü üstlenen Belçikalı yıldız, bu bölgede de etkili olabileceğini göstermişti.