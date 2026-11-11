Beşiktaş'tan ses getirecek transfer! Yıldız futbolcu gündemde

Vaclav Cerny ve Ernest Poku'dan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ın, Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki Faslı yıldız Brahim Diaz 'ı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen transfer komitesinin, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle transferde kiralama formülünü ön plana alan siyah-beyazlıların, Faslı yıldızı sezon sonuna kadar renklerine bağlamayı hedeflediği belirtildi. Transferin gerçekleşmesinde oyuncunun kararı ve mali şartların belirleyici olacağı ifade edildi.