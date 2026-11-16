Kara Kartal harekete geçti

KADROSUNU ocak ayı transfer döneminde güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye için operasyon düğmesine basıldı. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Bologna döneminden yakından tanıdığı ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Martin Vitik'i gündemine aldı. İtalyan teknik adamın oyun anlayışına kusursuz uyum sağlayabilecek, 1,93 metrelik boyuna rağmen sürat ve atletizm özelliklerine sahip 23 yaşındaki Çek stoper, devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yükseldi. Yönetim, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Genç stoper, geriden oyun kurma becerisiyle de Vincenzo Italiano'nun ısrarla istediği bir isim.