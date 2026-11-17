SÜPER Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi tüm planlar ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak derbi üzerine yapılıyor. Yönetim, takım derbiden galibiyetle ayrılıp zirve yarışında puan farkını 3'e indirmesi halinde kesenin ağzını açacak. Derbiden mağlup ayrılmak Beşiktaş'ta akıllara bile gelmiyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun istediği yıldız takviyeleri kadroya katmak için düğmeye basılacak. Yönetim, İtalyan hocanın raporunda yer alan isimleri bitirmek için harekete geçmeyi, derbi sonucuna bağladı. Galibiyet ve puan farkının kapanması durumunda Beşiktaş, ara transferde çok önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kurmaylar, derbi maçın sonucuna göre ise transferde gaza basarak üst üste önemli hamleler yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde Avrupa'nın üst düzey ekiplerinde top koşturan isimlerin yer aldığı gelen bilgiler arasında.