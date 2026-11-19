ARA transfer döneminde kadrosuna yıldız bir kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, Dodi Lukebakio transferinde önemli mesafe kat etti. Yaz döneminde Benfica'nın 20 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle sonuçlanmayan transfer, 31 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinde yeterli süre alamamasıyla yeniden gündeme gelmişti. Belçikalı futbolcu için Benfica ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunda değişime hazırlanan siyahbeyazlılar, bu transferi gerçekleştirmek için öncelikle Milot Rashica ile yollarını ayıracak.

18 MÜSABAKADA GÖREV YAPTI

ÖTE yandan Vaclav Cerny için de gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği öğrenildi. Yönetim, Lukebakio'ya kadroda yer açmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın kiralama ve zorunlu ya da şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren formül üzerinde durduğu öğrenildi. Lukebakio, bu sezon 18 maçta 623 dakika görev yaparak 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.