ARA transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Leipzig forması giyen Belçikalı futbolcu Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Orta saha takviyesi için Newcastle United'dan Joe Willock'u gündemine alan Beşiktaş, kanat transferi için de girişimlerini hızlandırdı. Sol kanatta Leandro Trossard'ı düşünen siyahbeyazlılar, sağ kanat için de bir başka Belçikalı yıldız Johan Bakayoko'yu listesine aldı. Devre arasında Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, bu ayrılıkların ardından sağ kanada takviye yapmayı hedefliyor.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in hafta sonunda Leipzig yetkilileriyle Johan Bakayoko transferi için yüz yüze görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Alman ekibinde istediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun da yeni bir maceraya sıcak bakabileceği değerlendiriliyor. Leipzig yönetiminin ise oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmelerin ardından transferde somut adımlar atması bekleniyor.