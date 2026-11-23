Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar, iki kez öne geçtiği ve rakibinin beraberliği yakala- dığı karşılaşmada pes etmedi. Kartal, son bölümde bulduğu gollerle Konya'dan zaferle ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 10. dakikada Dušan Vlahovic'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. Siyah-beyazlıların hücumdaki etkili futbolu 34. dakikada bir kez daha sonuç verdi.

KONYA UMUTLANDI

Ndidi'nin hazırladığı pozisyonda Vlahovic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Ancak Konyaspor'un cevabı gecikmedi. 42. dakikada Jean-Luc Dompé, şık vuruşuyla farkı bire indirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. İkinci yarıda heyecan doruğa çıktı. Ev sahibi ekip, 63. dakikada Enis Destan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirerek tribünleri ayağa kaldırdı. Beraberlik golünün ardından Beşiktaş yeniden vites yükseltti. Siyah-beyazlılar, 79. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle yeniden öne geçti: 2-3. Maçın son anlarında Konyaspor beraberlik için yüklenirken sahneye Vaclav Cerny çıktı. 90. dakikada fileleri havalandıran Cerny, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-4. İki farklı üstünlüğünü koruyamamasına rağmen mücadeleden kopmayan Beşiktaş, özellikle karşılaşmanın son bölümündeki etkili oyunuyla galibiyeti hak etti. Vlahovic'in iki golle yıldızlaştığı gecede Trossard ve Cerny de skora katkı sağlayarak galibiyetin mimarları oldu. Konyaspor ise iki kez geri dönmeyi başarsa da Beşiktaş'ın hücum gücüne son bölümde karşılık veremedi. Konya deplasmanında 4 golle kazanan Beşiktaş, kritik virajı kayıpsız dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

İSTANBUL DIŞINDA İLK KEZ KAZANDI

BU sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sezon İstanbul dışında ilk kez kazanma başarısı gösteren siyahbeyazlılar, puanını 25'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Konyaspor ise üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 8 puanla 15. sırada kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş ligin 13. haftasında oynanacak derbiden önce UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrindeki Batumi Arena'da HB Sheva ile kozlarını paylaşacak.