BEŞİKTAŞ'TA bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Junior Olaitan, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusuna İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton talip oldu. İngiliz ekibi, ara transfer döneminde değil, sezon sonunda Beninli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Beşiktaş yönetimi ise yükselen performansıyla dikkat çeken Olaitan'dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

GÖZTEPE'NİN PAYI VAR

SİYAH-BEYAZLILARIN, Junior Olaitan'ın olası satışında kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırma hedefi bulunuyor. Junior Olaitan'ın transfer sürecini yakından takip eden kulüplerden biri de Göztepe. İzmir temsilcisi, Beninli futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkına sahip. Beşiktaş'ın Olaitan'ı sezon sonunda satması halinde Göztepe de anlaşmadaki payı doğrultusunda gelir elde edecek.