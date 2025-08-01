Bodrum’a Faslı 10 numara

BODRUM FK, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Real Valladolid'den ayrılan Faslı yıldız Selim Amallah ile ilgileniyor. Yönetimin 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katettiği öğrenildi. Amallah'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde, 2+1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmeler yapıldığı, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılabileceği konuşuluyor. Transferin bonservis bedeli olmadan gerçekleşmesi, Bodrum FK'nın mali disiplin politikasına uygun bir hamle olarak görülüyor. 2022'de Belçika ekibi Standard Liege'den Real Valladolid'e transfer olan Amallah, LaLiga 2'de gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

OYUNCU, teknik kapasitesi ve sahadaki liderliğiyle biliniyor. 2023'te Valencia'ya kiralık olarak giden Amallah, Valladolid ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.

YENİ SEZON KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU

BODRUM Futbol Kulübü'nde, 2025-2026 sezonu için kombine bilet satışları başladı. Yeni sezon için kombine bilet fiyatları güney kale arkası 10 bin TL, kuzey kale arkası 10 bin TL, maraton 15 bin TL ve VIP biletleri ise 50 bin TL'den satışa sunuldu.