Bodrum sağ şeritte

Trendyol 1. Lig'deki ilk üç maçında topladığı 5 puanla zirve yarışında iddialı bir başlangıç yapan Bodrum FK'nın sağ bek arayışı sürüyor. Yeşil-beyazlılar, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Gençlerbirliği'nde kadro dışı kalan 26 yaşındaki sağ bek Fıratcan Üzüm ile ilgilenmeye başladı. Ege ekibi, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılarak Çorum FK'ye transfer olan Üzeyir Ergün'ün yarattığı boşluğu 26 yaşındaki oyuncu ile doldurmayı hedefliyor. Muğla temsilcisi, Elazığspor'dan transfer ettiği Berşan Yavuzay'ı ilk haftalarda oynatmamış, asıl mevkiisi orta saha olan Omar İmeri'yi beke devşirmişti. Bodrum FK dışında 1. Lig'den taliplileri olan Fıratcan'ın kesin kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

GEÇEN YIL 4 ASİSTİ BULUNUYOR

Haziran 1999'da Eskişehir'de doğan Fıratcan Üzüm, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. Hızlı ve teknik bir sağ bek olarak dikkat çeken Fıratcan, profesyonel kariyerine Eskişehirspor'da adım attı. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan genç oyuncu, burada sınırlı süre alsa da potansiyelini göstermeyi başardı. Trabzonspor'daki döneminde A takımda fazla forma şansı bulamayan Fıratcan, çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderildi ve deneyim kazandı. 2024 yazında Gençlerbirliği'ne transfer olan Fıratcan, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı formayla 33 maçta görev yaparak 4 asistlik bir katkı sağladı. Ancak 2025-2026 sezonunun başında Samsunspor maçında sadece 45 dakika forma giyebilen oyuncu, teknik ekibin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı ve kulüp arayışına başladı.

PUŞCAŞ BELİRSİZLİĞİ

BODRUM FK'nın Süper Lig'de gol yükünü çeken George Puşcaş'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Yabancı sınırı nedeniyle elindeki yabancı oyuncuları göndermeye uğraşan yeşil-beyazlılarda yıldız golcü de ayrılmak istediğini belirtmişti. Ancak liglerin başlamasına rağmen henüz oyuncu için somut bir gelişme yaşanmadı. Tecrübeli golcüyle Süper Lig'den iki kulübün ilgilendiği öğrenilirken, gelen tekliflerin henüz istenilen seviyede olmadığı belirtildi. Bodrum FK'nın TFF listesine bildirmediği Romanyalı futbolcu, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.