Bodrum FK’ya 1 puan yetecek

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Bandırmaspor'la berabere kalan Bodrum FK, bu ligdeki üçüncü sezonunda da Play-Off oynamaya çok yaklaştı. Ligde daha önce ilk yılı olan 2023'te Play-Off finali oynayan, 2024'te yine Play-Off finalinden tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-beyazlı ekip bu sezon da finallerin biletini almak üzere. Kazandığı takdirde Play-Off'u garantileyeceği maçta Bandırmaspor'la yenişemeyen Bodrum FK normal sezonun son 3 haftasına rakibinin 9 puan önünde 62 puanla beşinci sırada girdi. Bodrum, rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi kalan haftalarda 1 puan alırsa Play-Off oynayacak. Bandırmaspor 3'te 3 yapamazsa Bodrum FK tüm maçlarını kaybetse bile finallere kalacak. Yeşil-beyazlı ekip kalan 3 maçta Süper Lig'i garantileme yarışında ilk iki sıradaki Erzurumspor ve Amed Sportif'in (D) yanı sıra Sarıyer'le oynayacak.