Bodrum FK zorlu virajda

Trendyol 1. Lig'de sezonu Süper Lig biletiyle taçlandırmak isteyen Bodrum FK, en kritik viraja giriyor. Muğla temsilcisi, önümüzdeki iki haftada zirve hattını doğrudan etkileyecek karşılaşmalara çıkacak. Yeşilbeyazlı ekip, ilk olarak lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Erzurum ekibi, bu mücadeleden alacağı sonuçla şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak, Bodrum ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak hem zirve yarışına müdahil olmak hem de moral kazanmak isteyecek. Bu zorlu karşılaşmanın ardından Bodrum FK, ligin bir diğer iddialı ekibi Amed FK deplasmanına gidecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, Play-Off hattının şekillenmesi açısından belirleyici rol oynayacak. Muğla ekibi, ligin ilk iki sırasında yer alan takımlara karşı vereceği bu kritik sınavlarda alacağı sonuçlarla konumunu netleştirecek