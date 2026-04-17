Bodrum futbol gün sayıyor

Bu haftanın en kritik karşılaşmalarından biri ise hiç şüphesiz Bodrum'da oynanacak. Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanında alacağı bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalayabilir. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Erzurum temsilcisi, bu zorlu virajı da kayıpsız dönerse ipi göğüslemeye çok yakın. Ancak Bodrum FK'nın kendi sahasındaki direnci, bu senaryoyu hiç de kolay kılmıyor.

Öte yandan Bodrum FK cephesinde de işler oldukça net. Muğla temsilcisi play-off için adeta gün sayıyor. İki sezon önce playoff hattından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, bu tür kritik süreçlere yabancı değil. Bu tecrübe, sezonun en baskılı haftalarında takımın en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Sahasında oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşması, sadece rakibin şampiyonluk ihtimalini değil, Bodrum'un kendi hedeflerini de doğrudan şekillendirecek.

Şampiyonluk yarışının bir diğer ayağında ise Amed FK ile Esenler Erokspor arasındaki kıyasıya rekabet dikkat çekiyor. İki takım da hata yapma lüksünü kaybetmiş durumda. Ege temsilcilerinden Manisa FK cephesinde ise farklı bir hesap söz konusu. 49 puanla 10. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 54 puanlı 7. sıradaki Keçiörengücü'nü yakalayarak play-off hattına tutunmanın peşinde. Önlerinde üç maçlık bir seri var ve matematiksel olarak bu hedef hala ulaşılabilir görünüyor. Ancak asıl soru şu: Manisa FK buna gerçekten hazır mı? Hafta sonu Serik Spor ile başlayacak olan bu kritik süreçte, ardından doğrudan rakip Keçiörengücü ile oynanacak maç adeta sezonun kaderini belirleyecek. Son haftada Sakaryaspor deplasmanı ise işin cabası. Kağıt üzerinde "imkansız değil" denilen bu senaryonun sahaya nasıl yansıyacağı, takımın mental gücü ve oyun istikrarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Futbolun en güzel tarafı da belki burada gizli: Bitmeden hiçbir şey bitmiyor.