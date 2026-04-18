Alper Potuk kayıplarda

Play-off hattını garantilemesi için 1 puana ihtiyacı olan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer ettiği deneyimli orta saha oyuncusu Alper Potuk'tan hiç verim alamadı. 6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Keçiörengücü'den transfer edilen 35 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılarda beklenenin çok altında kaldı. Sezonun ikinci yarısında yeşilbeyazlı formayla toplam 5 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 82 dakika süre alabildi. Hiç gol ve asist kaydedemeyen Potuk, büyük ölçüde yedek kulübesinde kaldı.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Kariyerinde Fenerbahçe, Eskişehirspor, Rizespor, Ankaragücü gibi önemli takımlarda forma giyen ve 9 kez A Milli Takım'da görev yapan tecrübeli futbolcu, Bodrum'da kendini kanıtlayamadı. Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen oyuncu, sahada sınırlı sürelerle yetinmek zorunda kaldı. Alper'in Ege ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde eriyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan 35 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyer planı merak konusu. Bodrumspor cephesinde, tecrübeli oyuncunun beklenen katkıyı verememesi, teknik heyetin rotasyon tercihlerini de etkiledi. Potuk'un bu performansıyla ligin kalan bölümünde daha fazla süre bulup bulamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

CENK VE AJETI'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Sakatlıklar sebebiyle savunmasındaki as oyuncularından bir süredir yararlanamayan Bodrum FK, kritik Erzurumspor karşılaşmasında da Arnavut stoper Arlind Ajeti ve sol bek Cenk Şen'den faydalanamayacak. Ajeti'nin omuz ve Cenk'in baldır sakatlığının sürdüğü ve yarınki karşılaşmaya da yetişmelerinin zor olduğu öğrenildi.