Bodrum FK’dan dev adım

Trendyol 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum FK'yı 1-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü final için dev bir adım attı. Cuma günü Çorum'da oynanacak maç öncesi avantajı cebine koyan, ayrıca ilk yarıda Seferi ile penaltı atışından da yararlanamayan yeşil-beyazlılar, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönme yolunda camiasını umutlandırdı. Çorum deplasmanına avantajlı çıkacak Bodrum FK'ya final için beraberlik de yeterli olacak.

BAŞKANIN İNANCI TAM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim; önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim Sağ olsun futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu ortaya koyuyorlar. Seyircimiz muhteşemdi, Bodrum'a yakışır di, şekilde bizi çok iyi desteklediler. Çok şükür ilk maçı kazandık. İkinteklediler. ci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. Bizim için hayırlı olacaksa Süper Lig'e çıkalım" dedi.