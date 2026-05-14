Habeşoğlu’na ‘Süper’ kanca

Süper Lig'e yükselme yarışında emin adımlarla ilerleyen Bodrum FK'nın diğer yandan parlayan yıldızlarına talipler artıyor. Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu, Süper Lig ekibi Başakşehir'in transfer listesine girdi. Sezonun tamamlanmasının ardından iki kulübün masaya oturacağı öğrenildi. Habeşoğlu, Bodrum FK'ya 2025 yazında Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 20 milyon TL bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Anlaşmada Ayvalıkgücü'ne sonraki satıştan %15 pay hakkı da tanınmıştı. Sözleşmesi 2030'a kadar süren golcü, geçtiğimiz sezon 3. Lig'de 18 golle dikkat çekmiş ve Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti. Muğla ekibinin Ali Habeşoğlu transferi için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Ali'yi Başakşehir dışında yurt içinden ve dışından da talipler olduğu biliniyor. Ayrıca Başakşehir'in ilgisi yeni değil. Sezon başında Ayvalıkgücü'nden transfer etmek istediği Habeşoğlu için o dönemde de görüşmeler yapılmış, ancak bonservis ve ödeme koşulları nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı ve genç forvet Bodrum FK'nın yolunu tutmuştu.

14 GOLE İMZA ATTI

Hatay doğumlu 1.90 metrelik golcü, bu sezon Bodrum FK formasıyla Trendyol 1. Lig'de yaklaşık 40 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda 46 resmi maçta 14 gol ve 5 asistlik istatistikle dikkat çekti. Genç oyuncu, kritik golleri ve fizik üstünlüğüyle takımını play-off yolunda sırtlayan isimlerden biri oldu.