Bodrum FK final için sahada

Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum FK'yı 1-0 yenerek avantajı eline geçiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü bugün rakibiyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Bodrum Futbol Kulübü, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıran taraf olacak. Karşılaşmanın normal süresi Çorum FK'nın 1 farklı üstünlüğü ile sona ererse mücadele 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen taraf serfi penaltılar sonucu belli olacak. Çorum FK evinde 2 ya da daha farklı kazanırsa Bodrum FK'yı eleyecek.

TURLARSA RAKİP EROK

Finale kalan takım 24 Mayıs Cuma günü Konya'da lig 3'üncüsü Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. İki takım daha önce 2023- 2024 sezonunda Play-Off yarı finalinde karşı karşıya geldi. Çorum'daki maç 1-1, Bodrum'daki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bodrum FK seri penaltı atışları sonucu Çorum FK'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırmıştı. Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "İlk maçımızı kazanıp avantajı aldık. Şimdi bu karşılaşmanın ikinci devresini oynayacağız ve deplasmandayız. Aynı ciddiyetle hazırlandık. Gereken skoru alacağımıza olan inancımız tam. Bodrum halkını yeniden Süper Lig'e kavuşturmak istiyoruz" dedi.