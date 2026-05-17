Bodrum FK üzgün

Trendyol 1. Lig Play- Off yarı finali rövanş maçında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig hayaline veda eden yeşilbeyazlılarda teknik sorumlu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Çorum'a finale çıkmak için geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. Buraya finale çıkmak için gelmiştik. Ama çok iyi oynadığımız ilk maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi" dedi. Yılmaz, "Maçtan önce başlayan olaylar stadyumda da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı, her türlü şiddete maruz kaldık. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik ama maalesef burada bunu göremedik. O yüzden de üzgünüz. Futbol adına bugün maalesef çok olaylar yaşandı. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.