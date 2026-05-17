  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Bodrum FK üzgün

Bodrum FK üzgün

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Çorum FK’ya 2-0 kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada finale çıkamadıkları için çok üzgün olduklarını belirtti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK üzgün

Trendyol 1. Lig Play- Off yarı finali rövanş maçında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig hayaline veda eden yeşilbeyazlılarda teknik sorumlu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Çorum'a finale çıkmak için geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. Buraya finale çıkmak için gelmiştik. Ama çok iyi oynadığımız ilk maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi" dedi. Yılmaz, "Maçtan önce başlayan olaylar stadyumda da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı, her türlü şiddete maruz kaldık. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik ama maalesef burada bunu göremedik. O yüzden de üzgünüz. Futbol adına bugün maalesef çok olaylar yaşandı. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA