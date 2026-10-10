Bodrum FK’nın tadı tuzu yok

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, üst üste ikinci maçında da galibiyet alamadı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Odise Roshi ve 53. dakikada Alcidio David Raice'den geldi. İlk golde direkten dönen topu tamamlayan Roshi, takımını öne geçirirken Raice ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Son haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Bodrum FK, Keçiörengücü yenilgisiyle 8 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki son dört maçında yalnızca Batman Petrolspor karşısında galibiyet alabildi. Bodrum FK, bu süreçte iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.