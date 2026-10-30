Hedef 4’te 4

TrendyoL 1'inci Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bodrum FK'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına çevrildi. Play-off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren 17 puanlı 9'uncu sıradaki Bodrum ekibi kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam eden Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, Antalya deplasmanında iyi mücadele ederek çok anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Ümraniyespor karşısında seriyi sürdürmek istediklerini belirten Eşer, "Ümraniyespor, gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını kazanan rakibimizin de morali iyi durumda. Evimizde bir kez daha kazanıp üst tarafları yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Rakiplerimize deplasmanı yaşatmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HEDEF YETİŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK'

"Yeni sezonda hedefimiz yetiştirmek, geliştirmek ve yarıştırmak" diyerek sözlerine devam eden genç çalıştırıcı, " 1. Lig bu sene gerçekten çok enteresan geçiyor; şehir takımlarının çok olduğu, sürpriz sonuçların alındığı, kimin ne yapacağının kestirilemediği çok zor bir lig izliyoruz. Şimdiki hedefimiz kulübün altını ve temelini sağlam bir şekilde oluşturduktan sonra Süper Lig'e daha dolu ve sağlam adımlarla gelmektir" ifadelerini kullandı. Genç hoca, sezon başında 20 oyuncuyla yolların ayrıldığını, 16 yeni ismin kadroya katıldığını ve takımın yaş ortalamasının yaklaşık 23.5-23.6 seviyesinde olduğunu belirtti.

'TEMELİNİ OLUŞTURUYORUZ'

Genç kadroya Aboubakar ve Fernando gibi tecrübeli isimlerin de eklendiğini vurgulayan teknik adam, yapılanmanın 2-3 yıllık bir planlama olduğunu ve Bodrum FK'nın geleceğini inşa ettiklerini söyledi. Genç oyuncuların özgüveni arttıkça katkılarının büyüyeceğine inanan Burhan Eşer, "Bu yapılanma iki-üç yıllık bir planlama. Bodrum FK'nın temellerini oluşturuyoruz" dedi. Yeşil-beyazlı ekipte tedavisi süren Fernando'nun forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlıkları bulunan Kenan Fakılı ve Devrim'in durumunun belirsiz olduğu, Ali Aytemur'un iyileştiği kaydedildi.