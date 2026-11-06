Bodrum FK’da hedef seri

BODRUM Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında alacağı galibiyetle Trendyol 1. Lig'de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, rakibin son haftalardaki yükselen performansına dikkat çekerek zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

MİLLİ ARA ÖNCESİ SON MAÇ

GEÇTİĞİMİZ hafta sahasında Ümraniyespor ile berabere kalan Bodrum FK'da Teknik Direktör Burhan Eşer, karşılaşmada oyun üstünlüğünü ellerinde tuttuklarını ancak son vuruşlarda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Erken yedikleri golün ardından toparlanarak maça ortak olduklarını ifade eden Eşer, ikinci golü bulamadıklarını söyledi. Ligin bu sezon oldukça zorlu geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu ligde her puan kıymetli, her puan değerli. Enteresan sonuçların alındığı bir lig. Favori takımların puan kaybettiğini görüyoruz. Bu nedenle her maç ciddi, her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Son 4 maçta 10 puan aldık. Bolu'nun 3 maçını izledim. Sezon başındaki Boluspor değil. Şu an coşkulu, ne oynadığını bilen, fizik anlamında iyi ve potansiyelli genç oyunculara sahipler. Son maçlarını kazandılar. Deplasmanda galibiyet aldılar ve daha coşkulular. Gerekli analizlerimizi yaptık. Zor bir maç bizi bekliyor. Bolu deplasmanı her zaman zor olmuştur. Milli ara öncesi oynayacağımız son maç. İyi konsantre olup istediğimizi alarak oynaplay- off hattına girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.