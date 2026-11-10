Bodrum FK durmuyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi sonuncu sıradaki Boluspor'a konuk olan Bodrum Futbol Kulübü'nü rakibini 2-1 yenerek bu sezon ilk kez adını play-off hattına yazdırdı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum temsilcisi, son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alırken, sadece önceki hafta evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. 21 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 7'nci sıraya yükselip kendine ilk defa play-off potasında yer buldu. Teknik direktör Burhan Eşer, milli maç arasına ilk 7 sıra içinde girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Boluspor maçında amacımız kazanıp, play-off'a girmekti. Zorlu bir maç oldu. Rakibimiz de çıkışta olan bir takımdı. Deplasmanda kazanıp yeniden üst sıralarda olmak hepimize moral verdi. Milli ara sonrası kazanmaya devam edip yerimizi koruyacağız" dedi.