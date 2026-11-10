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Bodrum FK durmuyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK durmuyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi sonuncu sıradaki Boluspor'a konuk olan Bodrum Futbol Kulübü'nü rakibini 2-1 yenerek bu sezon ilk kez adını play-off hattına yazdırdı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum temsilcisi, son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alırken, sadece önceki hafta evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. 21 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 7'nci sıraya yükselip kendine ilk defa play-off potasında yer buldu. Teknik direktör Burhan Eşer, milli maç arasına ilk 7 sıra içinde girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Boluspor maçında amacımız kazanıp, play-off'a girmekti. Zorlu bir maç oldu. Rakibimiz de çıkışta olan bir takımdı. Deplasmanda kazanıp yeniden üst sıralarda olmak hepimize moral verdi. Milli ara sonrası kazanmaya devam edip yerimizi koruyacağız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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