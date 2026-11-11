Arlind Ajeti atıyor rakipler düşüyor

TRENDYOL 1. Lig'de son haftalardaki çıkışıyla Play-Off hattına yükselen Bodrum FK'nın Arnavut oyuncusu Arlind Ajeti'nin gol attığı takımlar küme düşüyor. Geçen sezon filelerini havalandırdığı Adana Demirspor (2 gol), Sakaryaspor ve Hatayspor 1. Lig'e veda etmişti. Deneyimli stoper, geçtiğimiz hafta sonu, 1. Lig'de son sırada bulunan ve kümede kalma şansı zor görünen Boluspor ağlarını sarstı ve yeşil-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı. Geride kalan haftalarda Ajeti'nin, rakip takımlara karşı laneti devam edip-etmeyeceği merakla bekleniyor. Boluspor 14 haftası geride kalan 1. Lig'de 4 puanla, kümede kalma barajının 10 puan gerisinde bulunuyor.

GURBETTE ÇOK ETKİLİ

ÖTE yandan Bodrum milli araya moralli girerken, son haftalarda dış sahada başarılı sonuçlara imza attı. Deplasmanda 3'te 3 yapan Bodrum FK, gurbette puanları topladı. Son 4 deplasman maçında 10 puan alan Bodrum FK, milli aranın ardından evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek.