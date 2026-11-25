Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da kulübün geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kulübün mevcut hissedarlarından Aşkın Demir'e ait yüzde 62'lik hisse, iş insanı Cengiz Günaydın tarafından devralındı. Bu gelişmeyle birlikte yeşil-beyazlı kulüpte yeni bir dönemin kapısı aralanırken, gözler 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula çevrildi. İş dünyasında soğutma ve klima sektöründe faaliyet gösteren Cengiz Günaydın'ın futbol yönetiminde de tecrübeli bir isim olması dikkat çekti. Daha önce Fatih Karagümrük ve Bayrampaşaspor'da başkanlık yapan Günaydın, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevlerini de yaptı.

BUGÜN AÇIKLAMA YAPILACAK

Hisse devriyle ilgili gelişmelerin ardından mevcut Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'nın da sürece ilişkin açıklamaları gündeme geldi. Ankara, Vanspor karşılaşmasının ardından hisse devriyle ilgili gelişmelerden kendisinin de yeni haberdar olduğunu belirterek yaşananların kendi dışında geliştiğini ifade etti. Ankara, bugün kapsamlı bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Bodrum FK'da yeni dönemin en önemli adımı ise 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul olacak. Genel kurulda yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve kulübün idari yapılanmasının şekillenmesi bekleniyor.