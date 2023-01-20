Buca’da İlhan kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya evinde puan kaybıyla başlayan Bucaspor 1928'de İlhan Depe beklenen performansı sergileyemedi. İzmir temsilcisinin sezon başında büyük umutlarla Denizlispor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli kanat oyuncusu, geride kalan süreçte beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli formayla geride kalan 20 maçın 14'ünde forma giyen İlhan, sadece 4 kez ilk 11'de şans buldu.

Bu maçlarda Ankara Demirspor'a karşı 59, Kocaelispor'a karşı 68, Kırşehir FSK'ya karşı ise 61 dakika sahada kaldı. İlk 11'de başladığı Zonguldak Kömürspor mücadelesinde ise 38. dakikada direkt kırmızı kart gören 30 yaşındaki yıldız, dört maçta da 90 dakikayı hiç tamamlayamadı. İlhan Depe'nin, Berke'nin sakatlığı süresince forma giyebileceği ifade ediliyor.

BERKE ÖZBAY