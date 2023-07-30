Buca’da Uğurlu sesleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözülüyor. Yalçın Koşukavak ve Ufuk Kahraman gibi isimlerle de görüşen ancak net bir sonuç alamayan İzmir temsilcisinin en son 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Sami Uğurlu ile temasa geçtiği öğrenildi. İzmirli teknik adamla sarı-lacivertli kurmayların yaptığı ilk görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandığı kaydedilirken, önümüzdeki günlerde imzaların atılabileceği belirtildi. Kariyerine Altınordu'da başlayan Uğurlu, Eskişehirspor, Altay, Ankaragücü ve Kasımpaşa'da da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine de Kasımpaşa'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de başlayan deneyimli teknik adam, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da 74 gün görev yaptı. Sami Uğurlu bu süreçte takımının başında çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı.

HAKAN, ARNAVUTKÖY'E GİTTİ

Bucaspor 1923'ün kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu deneyimli stoper Hakan Cinemre 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la anlaşmaya vardı. 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten 29 yaşındaki savunmacı ile anlaşma noktasına gelindiği, ancak son anda çıkan pürüzler nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Bucaspor 1928, geride kalan transfer döneminde kadrosunu sadece Yasin Öztekin'le takviye etti.