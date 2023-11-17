Bucaspor 1928 geçit vermiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 savunmasıyla göz dolduruyor. Topladığı 23 puanla Play-Off hattında 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, defansta sergilediği performansla alkış aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 12 haftada kalesinde sadece 7 kez geçit verirken, aynı sayıda gol yiyen lider Esenler Erokspor ve 1461 Trabzon FK ile birlikte grubun en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beyaz Grup'un en iyi savunma yapan takımlarından biri olan İzmir temsilcisi, geride kalan süreçte kalesini 6 kez gole kapattı. Sarı-lacivertliler, Karacabey Belediyespor, Altınordu (D), Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor (D), Bursaspor ve Serik Belediyespor müsabakalarında rakiplerine geçit vermedi.